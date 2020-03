Pesaro, un milione di euro donati a Marche Nord: acquistati 12 respiratori

PESARO – Un milione di euro donato agli ospedali di Marche Nord per l’emergenza Coronavirus. L’Associazione “Insieme per Marche nord” è nata per sostenere la struttura ospedaliera in questo memento di grande emergenza.

«Conoscevamo il grande cuore di tutti – dicono i Fondatori dell’Associazione Franco Signoretti, Emanuela Scavolini e Alessandra Baronciani- ma l’adesione di tutti è commuovente: oltre 2300 adesioni». L’Associazione ha raccolto oltre 1.000.000 di euro in soli 10 giorni.

«Desideriamo innanzitutto ringraziare tutto il personale sanitario per l’abnegazione dimostrata nella cura della Comunità, altresì ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta: dai singoli cittadini, alle numerosissime associazioni, e agli Imprenditori».

«Inoltre desideriamo ringraziare quanti come professionisti, amici e parenti ci hanno sostenuto facendosi da promotori per l’iniziativa. Tutto ciò ci spinge a voler far ancora di più con la speranza che con l’aiuto di tutti si possa trovare presto una soluzione. Il nostro pensiero va alle tante persone che ci hanno lasciato e alle loro famiglie che non hanno potuto dargli l’ultimo saluto. Speriamo che questo nostro gesto possa essere d’aiuto a quanti stanno combattendo questa malattia, lontani dai loro cari, augurandoci che presto ci si possa tutti abbracciare di nuovo».

L’associazione ha già messo a disposizione della Direzione ospedaliera la somma di 935.000 euro per l’acquisto di 8 Respiratori V 800; 1 centralina + 18 monitor (+ licenze e server) per terapia intensiva; 50 letti elettrici per medicina d’urgenza e malattie infettive; 4 respiratori T75

Chiunque lo volesse può contribuire versando all’Associazione Insieme per Marche Nord, IBAN IT45P0882613300000000109407