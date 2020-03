Coronavirus, Marche Nord chiude gli sportelli per le prenotazioni. Attivati due numeri di telefono

Il provvedimento riguarda il presidio di piazzale Cinelli a Pesaro e quello di Fano in via Vittorio Veneto. Tac e risonanze chiuse. «Evitare assembramenti che possono far diffondere malattie», spiega la Regione

PESARO – Chiudono gli sportelli al pubblico, prenotazioni al telefono. L’azienda ospedaliera Marche Nord, in adempimento alle disposizioni ministeriali, prosegue con la revisione dei percorsi di accesso alle strutture ospedaliere per ridurre al massimo gli affollamenti ma continuando a garantire i servizi attraverso l’attivazione di nuove modalità di prenotazione delle prestazioni. Da giovedì 5 marzo 2020, al fine di evitare situazioni di congestione e promiscuità, che possono portare alla diffusione di malattie, gli sportelli per le prenotazioni sia del presidio di Pesaro di Piazzale Cinelli che del presidio di Fano di Via Vittorio Veneto resteranno chiusi.

Per le prenotazioni delle visite urgenti o indifferibili Marche Nord ha attivato due numeri di telefono. Lo 0721/362604 e lo 0721/882633, due linee attive dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14.

Anche gli sportelli delle segreterie per le prenotazione di Tac e Risonanze resteranno chiusi. È possibile prenotare esclusivamente visite urgenti o indifferibili chiamando il numero 0721/882492 dalle 8 alle 17.30 dal lunedì al venerdì. Si ricorda, inoltre, che la disdetta di queste particolari prestazioni di Diagnostica per Immagine può essere effettuata tramite il Call Center del Cup Marche.

Si ricorda che per prenotare le prestazioni che non sono urgenti o per le disdette di visite ed esami, gli utenti possono continuare a chiamare il CUP regionale all’800.098.798, da numero fisso (da cellulare 0721.1779301), dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 13, o utilizzando la App della regione Marche MyCupMarche e il sito MyCupMarche https://mycupmarche.it.