Il Coronavirus limita le aggregazioni? La formazione diventa una conferenza web

Le restrizioni in atto non frenano l'attività della Camera di commercio delle Marche. La formazione prevista a Pesaro è stata trasformata in seminario on line. E ha ottenuto un grande successo

PESARO – Il Coronavirus ha messo in allerta tutta Italia, limitando spostamenti e occasioni di aggregazioni. Ma le restrizioni in atto non frenano l’attività della Camera di Commercio delle Marche, che offre uffici aperti e formazione on line.

L’ente, Punto Impresa Digitale riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, lavora infatti da tempo per promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie e renderle accessibili a tutte le imprese.

Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio Marche

«Ora il web ci viene in aiuto per aggirare le restrizioni legate a questo delicato momento: non potendo prevedere manifestazioni pubbliche, la formazione prevista oggi presso la sede camerale di Pesaro nell’ambito del progetto “Eccellenze in Digitale” è stata trasformata in conferenza web e ha ottenuto un grande successo» spiega il presidente di Camera di commercio Marche, Gino Sabatini.

Gli imprenditori hanno apprezzato il cambio di programma e seguito il seminario con la formula webinar, gratuita, accessibile, intuibile. Basta avere un account Gmail. Google, con Unioncamere, è promotore del progetto a cui Camera Marche aderisce per favorire la digitalizzazione delle PMI dei distretti produttivi italiani.

«Imparare ad essere digitali su una piattaforma on line è quanto di più coerente potessimo proporre – prosegue Sabatini -. In molti, dialogando con la nostra docente digital strategist in chat, hanno fatto richiesta di altre iniziative simili, tanto che è già prevista una replica il 3 marzo del seminario dedicato al tema del webcopyright. E on line avviene anche la consulenza del nostro esperto ICE per chi internazionalizza, come pure l’emissione dei certificati per l’estero, dal primo aprile disponibili direttamente al domicilio delle imprese con il servizio stampa in azienda».