Sono 1.407 le famiglie fanesi che beneficeranno dei buoni spesa

FANO – Saranno in totale 1.407 le famiglie fanesi che beneficeranno dei buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità. Ai 1.148 nuclei famigliari che hanno già ricevuto i voucher nella prima tornata distributiva, si sono aggiunte altre 259 richieste grazie al secondo bando indetto dal Comune fanese. Già dal prossimo 21 aprile questi nuovi richiedenti si vedranno recapitare a casa dai volontari del terzo settore, coordinati dalla Protezione Civile, i voucher di acquisto.

Nella giornata del 17 aprile è stata infatti stilata la graduatoria per la seconda fase dell’assegnazione dei buoni spesa per il sostegno alimentare che ha fatto registrare 339 domande sulla piattaforma avviata dai Servizi Sociali. Di queste, 259 rispondevano ai requisiti stabiliti.

Il valore totale dei buoni assegnati oggi, da 150 a 400 euro, è di 62.030 euro che si sommano così ai 260.690 euro distribuiti nella prima tranche.

«In due settimane – evidenza l’assessore al Welfare di Comunità, Dimitri Tinti – abbiamo risposto all’esigenza primaria di 1.407 famiglie utilizzando i 322.800 euro messi a disposizione dal Governo. La priorità dell’amministrazione era quella di dare risposte immediate all’emergenza sociale ed economica che si è venuta a creare accanto a quella sanitaria e siamo già al lavoro per individuare altri provvedimenti a sostegno per le famiglie in difficoltà».

Le parole dell’Assessore Tinti trovano conferma anche in quelle del primo cittadino Seri che, oltre ad esprimere la soddisfazione per gli obiettivi raggiunti, guarda già oltre per pianificare la prossima azione a sostegno delle famiglie che pagano l’affitto: entro la prossima settimana dovrebbe essere pubblicato un bando focalizzato proprio su questo tipo di sostegno.

«Grazie ai fondi messi a disposizione dal Governo, siamo riusciti a rispondere all’esigenza primaria di 1.407 famiglie e dalla prossima settimana avvieremo un nuovo bando ampliando la platea dei beneficiari, andando incontro a quei nuclei famigliari che pagano l’affitto».

Al riguardo l’amministrazione fanese ha annunciato che sono già stati stanziati da inizio emergenza, prima ancora del provvedimento governativo, 40mila euro. «A questa cifra – sottolinea Tinti – contiamo di integrare ulteriori risorse che potrebbero arrivare dallo Stato o dalla Regione e stiamo anche valutando di stanziare come amministrazione ulteriori fondi perché riteniamo che quella dell’affitto, dopo la spesa alimentare, sia una delle esigenze più sentite dalle famiglie».