Coronavirus, Confartigianato: nessuna limitazione nel trasporto delle merci nelle Marche

Ad oggi non ci sono limitazioni alla circolazione. Il presidente regionale di Confartigianato Trasporti Marche: «Gli autotrasportatori ovviamente attueranno tutte le precauzioni indicate dal Ministero della Salute»

Il governo Conte ha emanato un nuovo decreto, con misure più restrittive che coinvolgono tutta la Lombardia più 14 province italiane, tra cui Pesaro e Urbino. Vietato entrare e uscire da queste zone. Ma il trasporto delle merci sul suolo marchigiano non si ferma, assicura la Confartigianato.

Gilberto Gasparoni, segretario di Confartigianato Trasporti Marche, comunica che nella regione è prevista la libera circolazione degli automezzi destinati al trasporto delle merci.

Tantissimi sono stati i contatti fra gli autotrasportatori e le sedi della Confartigianato che chiedevano informazioni. «Dopo aver approfondito l’argomento con il comando regionale della Polstrada Marche, – dice la Confartigianato – possiamo confermare che nessuna limitazione alla circolazione dei veicoli per il trasporto delle merci è prevista nelle Marche, anche nella zona di Pesaro e Urbino già inserita in zona rossa».

E ancora: «Ad oggi non ci sono limitazioni alla circolazione salvo ordinanze prefettizie o comunali specifiche (ad oggi inesistenti nella regione). Analogamente si auspica che la stessa condizione, salvo casi eccezionali si realizzerà nelle altre zone rosse dell’Italia».

Il presidente di Confartigianato Trasporti Marche, Elvio Marzocchi, sottolinea: «Gli autotrasportatori ovviamente attueranno tutte le precauzioni indicate dal Ministero della Salute, sia per evitare di essere portatori di contagio che per essere contagiati».