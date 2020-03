PESARO – Un piccolo grande gesto in questa battaglia quotidiana. C’è chi il Coronavirus lo combatte in prima linea come medici e infermieri e chi è in strada a garantire, tramite i controlli, che le persone non creino occasione di contagio. Le forze dell’ordine stanno a contatto con le persone, con mascherine per proteggersi. Tanto che hanno richiesto di poter eseguire i tamponi. E anche i loro veicoli possono essere a rischio. Così la ditta Dg Vapor di Giuseppe Di Guido ha deciso di prestare un servizio gratuito per la sanificazione delle auto delle forze dell’ordine. Polizia, Polstrada, Polizia Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno accettato.

Si tratta di un’azienda di pulizia pesarese che si occupa di diverse superfici come pavimenti, vetri e di oggetti realizzati con materiali come la pelle, il tessuto.

Una sanificazione in corso

«Siamo operativi a Pesaro da tanti anni, – spiega Giuseppe Di Guido – la città ci ha dato tanto e volevamo fare qualcosa per Pesaro. Per questo abbiamo pensato a una sanificazione quotidiana delle auto di chi sta in strada e potrebbe avere contatti con il Coronavirus. La DG vapor è onorata di dare questo servizio a chi è in prima linea. In poche parole, noi prima spolveriamo con monouso usa e getta poi sanifichiamo tutte le parti dei veicoli. Lavoriamo con il vapore a 100 gradi come si fa in sala operatoria e poi lavoriamo con il detersanify ai fenoli che distrugge tutta la massa batterica. Tra gli altri sistemi viene utilizzato il Defender, presidio medico chirurgico. È un nebulizzatore in grado di abbatte batteri, virus, muffe, acari».

Alla Dg Vapor

Di Guido ha appena ricevuto altre richieste ed è pronto a dare un aiuto a titolo gratuito ad altre forze impegnate in prima linea.

«Possiamo dare assistenza a chi ne ha veramente bisogno visto che nel nostro staff c’è un esperto di sanificazioni che ha lavorato per 12 anni nell’ospedale Marche nord, facendo sanificazione nei reparti di ematologia, oncologia, radioterapia e medicina nucleare. Se la Croce rossa o l’Azienda ospedaliera hanno bisogno, a titolo gratuito, potremmo dare supporto logistico sempre per aiutare la comunità. Sperando che tutto questo possa finire il più presto possibile».