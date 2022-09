Cormorano morto al Lido di Fano, una residente: «Preso a calci e sassate dai baby teppisti»

FANO – Un episodio triste che, se confermato nella dinamica, dovrà innescare una seria riflessione. Nella giornata di domenica un cormorano è stato trovato morto in zona Lido a Fano. A rendere preoccupante l’evento il fatto che diversi residenti sostengano che l’animale sia stato ucciso a calci e sassate da un gruppo di ragazzini che avrebbero folleggiato nella notte a cavallo tra il 10 e l’11 settembre causando svariati danni nella zona. Atti vandalici che purtroppo sarebbero divenuti oramai consuetudine nei weekend estivi.

Il cormorano morto, (foto Daniela Renzi)

A denunciare pubblicamente l’accaduto su di una nota piazza social è stata Daniela Renzi: «Dopo l’ennesima nottata di schiamazzi da parte di ragazzini e ragazzine senza regole e aggiungo senza educazione (si sentono e si vedono le peggio cose!), questo è quello che ci siamo ritrovati questa mattina in zona Lido… si pensa che sia stato preso a calci e ucciso! Mi chiedo dove andremo a finire! Crediamo si tratti del cormorano, stiamo aspettando il Cras».

Non si tratta di una denuncia isolata: in diversi sostengono che l’accaduto sia riconducibile agli adolescenti che frequentano il sabato la zona: «È pieno di ragazzini imbecilli che non sanno come divertirsi! Sotto casa mia facevano la fuga ad un gatto con i racchettoni, sono scesa e li ho avvisati che avrei chiamato i carabinieri! Devi vedere come mi hanno affrontato! Fanno i bulli!».

Non mancano coloro che prendono le difese dei ragazzi sostenendo che stanno diventando un capro espiatorio per tutto: «Tante illazioni e congetture ma se non avete prove mi sembra ingiusto scagliarsi contro i ragazzi».