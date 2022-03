FOSSOMBRONE – Il Fossombrone si prepara ai quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. La squadra di mister Michele Fucili domani – mercoledì 30 marzo – affronta il Salsomaggiore allo stadio Francani per la gara di andata. Start fissato alle ore 15.30.

I biancoazzurri vivono un grande momento di forma, la rimonta in campionato procede spedita ma ora è tempo di rituffarsi dentro il discorso Coppa Italia. Dopo aver eliminato l’Angelana agli ottavi, ecco il club emiliano sulla strada di capitan William Cecchini e compagni. La formazione guidata dal tecnico Francesco Cristiani è ancora imbattuta davanti al proprio pubblico ed è reduce da 17 risultati utili consecutivi. Il Salsomaggiore non perde addirittura dallo scorso 21 novembre.

Il Fossombrone è chiamato innanzitutto a fare almeno un gol, considerato che in questa competizione vige ancora la regola dei gol in trasferta. Vincere il trofeo significherebbe balzare direttamente in Serie D, la strada è ancora lunga ma i metaurensi godono di tutte le carte in regola per ambire a questo sogno. L’ostacolo Salsomaggiore è grande, ma non impossibile da superare. La gara di ritorno è fissata per mercoledì 6 aprile, a campi invertiti.

Formazioni probabili:

SALSOMAGGIORE (4-4-2): 1 Spanu; 2 Morigoni, 5 Compaore, 6 Furlotti, 3 Messina; 7 Habachi, 4 Pedretti, 8 Orlandi, 11 G. Compiani; 9 Pellegrini, 10 Berti. All. Cristiani.

FOSSOMBRONE (4-3-3): 1 Marcantognini; 2 Marongiu, 5 Rosetti, 6 Rovinelli, 3 Camilloni; 8 Conti, 4 L. Pandolfi, 7 Zingaretti; 10 Pagliari, 9 Cecchini, 11 Procacci. All. Fucili.

ARBITRO: Chieppa di Biella.