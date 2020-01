PESARO – Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, stretta delle forze dell’ordine che prevedono controlli a tappeto sulle strade locali.

Il prefetto Vittorio Lapolla ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per illustrare la recente direttiva emanata dal ministro dell’Interno circa le iniziative in materia di prevenzione e contrasto dell’incidentalità stradale.

L’obiettivo è contrastare le condotte di guida maggiormente pregiudizievoli della sicurezza degli utenti della strada con postazioni di controllo diffuse lungo l’area urbana, utilizzo di etilometri e impiego strumenti di controllo della velocità.

È stato così disposto un monitoraggio delle strade che registrano i più alti livelli di incidentalità e quelle in cui si registrano i maggiori picchi di traffico. Tra gli altri, saranno presi in esame quei tratti stradali che presentano criticità in quanto a ridosso di luoghi di aggregazione e quelli nei luoghi in cui sono situati locali da ballo e/o di intrattenimento.

I controlli saranno rivolti, in particolare, a prevenire e reprimere la guida in stato di alterazione psico-fisica per l’assunzione di alcol e droghe, gli eccessi di velocità, condotte che costituiscono statisticamente le cause più frequenti degli incidenti stradali, nonché la guida con l’uso di smartphone e cellulari.

Tra le misure da adottare anche il miglioramento della segnaletica e della illuminazione, specie nelle zone soggette al passaggio di pedoni. Saranno infine promosse apposite e mirate opere di sensibilizzazione nelle scuole, con il supporto degli operatori di polizia, rivolte alle giovani generazioni sui rischi derivanti dalla violazione di regole della circolazione stradale.

Il 17 gennaio 2020 si terrà in Prefettura una riunione straordinaria dell’“Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti stradali” per un aggiornato punto della situazione sulla incidentalità stradale nella provincia e per una analisi dei dati statistici.