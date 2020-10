Controlli a tappeto a Fano, denunciato un pusher e due irregolari

FANO – Proseguono i controlli a tappetto da parte degli uomini del Commissariato di Polizia di Fano che, coordinati dal dirigente dott. Stefano Seretti, mirano al contrasto di reati predatori o correlati al mondo dello spaccio. A finire sotto la lente d’ingrandimento il centro cittadino di Fano ma anche alcuni parchi pubblici, la stazione ferroviaria ed alcuni casolari abbandonati della zona mare.

Gli agenti, anche i borghese, hanno sottoposto a verifica ben 140 persone e 42 veicoli mediante appositi posti di blocco lungo le principali arterie cittadine e svolgendo perlustrazioni nelle zone considerate più a rischio.

Tra le persone controllate, due stranieri, entrambi di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, che sono risultati irregolari sul territorio nazionale in quanto sprovvisti di titoli di soggiorno. Uno di loro è anche finito in manette in quanto destinatario di un provvedimento di esecuzione carceraria di 1 anno e 5 mesi per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale emesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro; l’altro è stato sottoposto alla procedura di espulsione.

Nel corso dei controlli all’interno dei parchi, i poliziotti hanno anche sorpreso a Cuccurano di Fano un cittadino italiano che aveva appena acquistato alcuni grammi di hashish. Le immediate indagini hanno consentito di rintracciare lo spacciatore, un italiano già conosciuto per reati della stessa specie, al quale sono stati sequestrati 90 euro, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio unitamente ad altro materiale atto al confezionamento delle dosi. L’uomo è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria.