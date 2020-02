Pesaro, il consigliere leghista bloccato su Facebook dal sindaco. «Atto grave»

Totaro denuncia: «Ricci mi ha bannato dalla pagina che utilizza anche per le comunicazioni istituzionali. Ascolti anche chi non la pensa come lui»

PESARO – Il consigliere comunale leghista Francesco Totaro bloccato sui social dal sindaco.

Il consigliere Francesco Totaro

È lo stesso consigliere ad annunciarlo: «Nonostante io non abbia mai insultato il sindaco, lui mi ha bloccato sulla pagina Facebook, che peraltro non è quella personale privata, ma è quella che utilizza anche per le comunicazioni istituzionali, sostituendola a quella del Comune.

Trovo non corretto che il sindaco Ricci mi abbia bloccato. Un buon sindaco deve ascoltare tutti i cittadini del proprio comune, anche chi non la pensa come lui, anche se a volte alcuni commenti posso essere scomodi perché evidenziano problematiche non risolte dall’attuale amministrazione. È troppo facile tenere solo commenti positivi e non dare diritto di replica magari a un cittadino che vuole solo essere ascoltato. Il sindaco professa di essere il paladino della democrazia contro l’odio e contro la violenza, e poi non accetta una parola e tiene bloccati sui social persino i consiglieri comunali. Ricci è il sindaco dell’ipocrisia».

Totaro chiude con un appello. «Ricci ascolti tutti i cittadini, anche quelli che non la pensano come lui, e soprattutto la smetta di dare lezioni di democrazia e di rispetto visto che non accetta le critiche e le osservazioni che spesso possono essere utili alla comunità».