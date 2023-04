Congresso provinciale Lega Pesaro-Urbino, Enrico Rossi eletto segretario

PESARO – Il Congresso Provinciale della Lega di Pesaro-Urbino si è concluso con l’elezione di Enrico Rossi a Segretario. Mirco Toccacieli, Diego Zanchetti, Dario Andreolli, Santa De Angelis, Gianluca Ilari, Massimo Mei, Francesca Fedeli, Andrea Spagna, Francesca Bonci e Monica Morbidelli sono i neoeletti membri del Consiglio Direttivo Provinciale.

Il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti ringrazia: «Tutti i militanti che si sono messi a disposizione del nostro movimento, in particolare a Gianmauro Melis, candidato alla Segreteria, che sono certo continuerà a lavorare con serietà, come ha sempre fatto in questi anni, e sarà un valore aggiunto per la Lega. Questo Congresso è stato la dimostrazione che se l’obiettivo di tutti è dare il massimo per la crescita del nostro movimento a vantaggio del territorio, si mettono da parte personalismi in nome della collaborazione – sottolinea Marchetti – perché soltanto con il contributo di tutti è possibile raggiungere risultati importanti. Buon lavoro a tutto il Direttivo Provinciale della Lega Pesaro-Urbino e al Segretario Enrico Rossi, che sta dando prova di essere ottimo amministratore e che sarà in grado di mettere le sue competenze a disposizione della Lega e coordinerà il lavoro della Provincia senza trascurare mai l’importanza all’ascolto e del confronto. Siamo pronti a progetti ambiziosi».

A coordinare le operazioni il Responsabile Organizzativo Regionale Luca Buldorini, il Responsabile Regionale del Tesseramento Carlo Iammarino e Mauro Lucentini che ha presieduto i Congressi di Ancona e Pesaro-Urbino.