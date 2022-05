PESARO – Si è svolto nella sala consiliare del Municipio di Pesaro, il primo congresso cittadino di Azione.

Alla presenza di quasi 50 intervenuti, si sono succeduti i saluti di molti rappresentanti delle forze politiche cittadine, che hanno tutte accolto con favore l’arrivo di Azione sullo scenario politico locale, e del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ha sottolineato le sfide che ci attendono, come città, come nazione e come campo liberal-democratico, nei prossimi 2 anni.



Il segretario cittadino, Giovanni Amati, eletto per acclamazione, ha sottolineato, nella sua relazione, l’impegno che lui stesso e il partito profonderanno nel cercare di recuperare all’impegno politico e all’esercizio elettorale quel 40% di cittadini che, delusi, sembrano ormai essersene definitivamente allontanati.



Il segretario provinciale Simone Favarelli ha poi esposto le aree di studio sulle quali Azione presenterà programmi e proposte concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Oltre agli aspetti della sanità, della giustizia e della parità di genere, già aspetti caratterizzanti anche le politiche nazionali di Azione, saranno al centro dell’attenzione lo sviluppo delle aree interne e dei servizi territoriali, con particolare attenzione al funzionamento della macchina amministrativa.