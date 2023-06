PESARO – Confindustria Pesaro Urbino e Saipem hanno promosso, in collaborazione con Marche Multiservizi, un workshop sulla cultura della sicurezza, al quale hanno partecipato diversi titolari di aziende industriali del territorio e di altri imprenditori provenienti da fuori regione. Il workshop, condotto da Davide Scotti della Fondazione LHS, è stato strutturato utilizzando il programma mondiale di cambiamento culturale chiamato ‘Leadership in Health & Safety (LiHS)’, creato appositamente per aumentare significativamente la quantità e la qualità della leadership sulla sicurezza nelle aziende.

«Abbiamo organizzato questo evento su suggerimento del Presidente Gruppo Energia e Transizione Ecologica Federico Ferrini per affrontare le novità introdotte dall’accordo Stato-Regioni in tema di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardano direttamente i datori di lavoro – ha sottolineato il direttore dell’associazione pesarese Andrea Baroni – Con Saipem e tutte le nostre associate crediamo fermamente che i safety leader siano l’anello di congiunzione tra una cultura reattiva e lo sviluppo di una cultura organizzativa della sicurezza matura e proattiva».

La strategia utilizzata ha sfruttato un approccio di apprendimento cooperativo ed esperienziale, anche attraverso toccanti momenti di teatro, grazie alla presenza della compagnia teatrale Rossolevante di Tortolì (Nuoro). Presente in sala anche il giornalista Luca Pagliari, che ha introdotto il documentario “La linea sottile”, che ha realizzato e che rappresenta una testimonianza viva della tragedia avvenuta l’8 dicembre 2018 davanti alla discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo: il cortometraggio nasce come progetto di sensibilizzazione della sicurezza nelle scuole e sta riscontrando grande successo grazie alla sua narrazione coinvolgente e priva di pietismo. Durante il workshop ha partecipato anche un testimonial d’eccellenza Walter Magnifico, che ha vestito la maglia della Vuelle Pesaro e della Nazionale e che ha rappresentato per anni, negli spogliatoi e in campo, l’esempio di un leader positivo.