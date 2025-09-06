Confindustria Pesaro Urbino, incontro con la ministra dell’università e della ricerca Bernini

Al centro l’evoluzione dei corsi universitari verso digitale, sostenibilità e internazionalizzazione, il rapporto tra università pubbliche e private, la valorizzazione della ricerca e il potenziamento di ITS e lauree professionalizzanti

PESARO – Si è svolto presso Confindustria Pesaro Urbino l’incontro tra gli imprenditori del territorio e il Ministro dell’Università e della Ricerca, Sen. Anna Maria Bernini.

Al centro del confronto l’evoluzione dei corsi universitari verso digitale, sostenibilità e internazionalizzazione, il rapporto tra università pubbliche e private, la valorizzazione della ricerca e il potenziamento di ITS e lauree professionalizzanti. Si è discusso inoltre di formazione continua dei lavoratori e delle iniziative per trattenere i giovani ricercatori in Italia e attrarre talenti dall’estero.

«Il dialogo con il mondo accademico – ha sottolineato Alessandra Baronciani, presidente Confindustria Pesaro Urbino – è cruciale per accompagnare le trasformazioni industriali e sociali del nostro territorio, sostenendo crescita, innovazione e competitività».