Confindustria Pesaro Urbino, avviato l’iter per scegliere il nuovo Presidente

PESARO – Il Consiglio Generale di Confindustria Pesaro Urbino ha proceduto al sorteggio dei componenti della Commissione di Designazione, organo previsto dallo statuto con il compito di individuare il/la candidato/a alla carica di Presidente.

La Commissione, composta da Cesare Gamba (Gamba Srl), Costanzo Perlini (Costruzioni Perlini Srl) e Gian Marco Scavolini (Scavolini Spa) sarà chiamata nelle prossime settimane a svolgere le attività di confronto e consultazione dei soci, con l’obiettivo di formulare una proposta condivisa di candidatura. Il nominativo individuato sarà quindi sottoposto al voto dell’Assemblea Generale dei Soci , che si terrà a Pesaro il 7 novembre all’Auditorium Scavolini.

L’attuale presidente è Alessandra Baronciani. E’ in carica da quattro anni e da Statuto non è previsto il rinnovo.