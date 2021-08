Confartigianato Pesaro: «I Comuni velocizzino le autorizzazioni per far partire i cantieri, o si perdono i bonus»

PESARO – L’impatto del 110% e dei benefici fiscali per ristrutturazioni edilizie sulle imprese del settore, le riduzioni TARI nei Comuni, i Buoni viaggio per Taxi e NCC. Sono queste alcune delle questioni più importanti di cui Confartigianato Pesaro si è fatta interprete, come raccontano Enrico Mancini, Presidente, e Silvana della Fornace, Responsabile territoriale.

«Con l’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Pesaro – spiega il Presidente Mancini – l’interlocuzione continua. All’assessore Andrea Nobili abbiamo chiesto la velocizzazione da parte del Comune dell’accesso agli atti, in un periodo di ripresa delle attività di ristrutturazione edilizia vitale per la ripartenza di un intero settore e di gran parte dell’economia locale».

«Abbiamo chiesto di verificare che non vengano superati per l’accesso agli atti i 12 giorni lavorativi – continua Della Fornace – e di vagliare con attenzione il processo di autorizzazione delle conformità degli immobili per lavori di ristrutturazione anche con benefici fiscali e Superbonus, individuando le criticità che generano ritardi e allungamenti. Le autorizzazioni comunali che tardano ad essere rilasciate spesso sono causa del mancato avvio lavori di tanti cantieri edili. Grazie all’impegno di Confartigianato, l’assessore si è impegnato ad inserire altro personale per accelerare i tempi di verifica e a promuovere in tempi brevi la digitalizzazione dell’archivio comunale»

«Stiamo supportando le imprese anche per la questione manodopera da reperire – aggiunge Mancini – perché geometri e architetti, data l’attivazione dei benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie, chiedono a Confartigianato di segnalare imprese con cui collaborare per realizzare progetti di ristrutturazione ‘chiavi in mano’ e le imprese artigiane cercano a loro volta persone da inserire e assumere, come muratori, imbianchini, impiantisti, in questo momento di ripresa delle attività. Come Associazione siamo in prima linea nel raccogliere queste richieste e mettere in contatto fra loro i vari operatori, per fare rete e offrire soluzioni adeguate agli associati».

«Un’attività per cui è fondamentale anche il nostro portale Job Talent – prosegue Della Fornace – e la collaborazione di altri operatori qualificati, tra cui il Centro per l’Impiego di Pesaro, con il quale stiamo già raggiungendo i primi risultati nel reperimento di personale. Continueremo il confronto con il Centro per l’Impiego proprio per attivare percorsi e soluzioni che coinvolgano direttamente le imprese associate che hanno fatto specifica richiesta di personale».

Poi l’impegno sulla questione TARI a Pesaro, Gabicce e Vallefoglia. «Oltre a lanciare il servizio di check up gratuito per le imprese associate – aggiunge Della Fornace -Confartigianato con i tre Comuni ha negli ultimi mesi costantemente mantenuto il confronto sul nuovo regolamento TARI, prima della scadenza del termine, chiedendo con forza per le imprese l’esenzione e la riduzione della tassa rifiuti, oltre all’introduzione di modifiche ai regolamenti comunali che fossero migliorative per le imprese, come l’esclusione dalla tassa per tutti i magazzini, la variazione delle percentuali della tariffazione per le aree ad uso promiscuo, la proroga del termine per uscire dal Servizio Pubblico».

Poi il grande lavoro sui buoni viaggio per Taxi e NCC, per risollevare le sorti di un’intera categoria piegata dalla crisi economica a seguito della pandemia. «Grazie all’azione di Confartigianato – conclude Della Fornace – il Comune di Pesaro ha adottato per primo in Italia il buono viaggio, in seguito al contributo statale di 169.548,99 Euro riservato a TAXI ed NCC. Finora sono stati già distribuiti dall’Assessorato ai servizi sociali, 10.000 buoni e altri 6.800 ne saranno resi disponibili da settembre».

Infine, continua la sinergia tra Scuola, Confartigianato e Imprese del territorio per formare e supportare gli artigiani del futuro, in particolare nel settore legno-arredo, con l’obiettivo di rilanciare tutto il sistema delle mpmi del territorio e di formare giovani capaci di affrontare le sfide del futuro. Con l’Istituto Professionale Bramante – Genga di Pesaro, Confartigianato ha già definito un nuovo calendario di incontri teorico-pratici tra artigiani e studenti in avvio da settembre, in aula e presso le aziende associate.