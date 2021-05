Confartigianato Pesaro-Ancona: «Pronti alle vaccinazioni in azienda per 30 mila lavoratori»

PESARO – Vaccinazioni in azienda, Confartigianato spinge per 30 mila lavoratori. «Fin da subito l’associazione si è mossa per contribuire all’opera di coordinamento e predisposizione di punti di vaccinazioni anche privati tramite centri medici, aziende ospedaliere, laboratori analisi e centri straordinari di immunoprofilassi promossi dai Comuni, unitamente ai medici generici ed alle associazioni di volontariato – sottolinea il presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Graziano Sabbatini – A tal proposito, continua l’attività di contatto con aziende strutturate abilitate alla somministrazione dei vaccini, oltre a farmacie da poter coinvolgere. Un sistema, quello convenzionato da Confartigianato, in grado di inoculare a regime circa 1.500 vaccini al giorno, che si aggiungerebbero a quelli dell’Asur, previa disponibilità delle dosi.

Parliamo di 12 mila aziende associate a Confartigianato nelle due province potenzialmente interessate alla campagna di vaccinazione, per un totale di circa 30 mila lavoratori vaccinabili, tra cui imprenditori, collaboratori e dipendenti, una platea quindi molto importante – continua Sabbatini – La possibilità di vaccinare al più presto imprenditori e dipendenti per noi è di estrema importanza, come abbiamo sempre sostenuto, perché si tratta di un modo per tutelare i lavoratori e consentire una ripartenza più rapida di tante attività, messe in ginocchio da oltre un anno di chiusure forzate».

Per il segretario di Confartigianato An-Pu Marco Pierpaoli «si attende al momento di poter avviare le procedure con le strutture disponibili a effettuare le vaccinazioni nelle imprese e direttive precise da parte della Regione Marche sulle procedure di vaccinazione dei lavoratori che vogliono vaccinarsi per garantire i servizi e le produzioni alla collettività. Il costo della somministrazione a dipendenti e lavoratori sarà a carico delle imprese, mentre la fornitura dei dispositivi quali aghi e siringhe, dei vaccini e degli strumenti per la registrazione delle somministrazioni effettuate rimarranno a carico del Servizio Sanitario nazionale».

Confartigianato sta anche lavorando per definire un programma di collaborazione con le farmacie tramite la Federfarma, che ne rappresenta 250 nella regione disponibili a effettuare i vaccini, e di queste circa 140 ubicate nelle province di Ancona e Pesaro. Entro la fine di maggio le farmacie dovrebbero ricevere il via libera per la somministrazione, ma per attivare questo processo è indispensabile che sia garantita una importante fornitura di vaccini.