Condannato per abusi su minori a Carpegna, 26enne portato in carcere

RICCIONE – Ha varcato il confine per vedere una partita di calcio di categoria “pulcini” a Riccione, ma qui è stato arrestato perché condannato per violenza sessuale su minore.

È in carcere a Rimini da sabato un 26enne, calciatore dilettante di San Marino, accusato dalla procura di Ancona di aver abusato di quattro minori durante un camp di calcio.

La Questura di Rimini ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione. Il provvedimento è stato emesso ad aprile dalla Procura di Urbino, che aveva condannato, in via definitiva, il ricercato alla pena di 4 quattro anni e quattro mesi di reclusione, per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di quattro minori, tra i dieci e gli undici anni.



Le indagini, svolte dalla squadra mobile di Ancona, riguardano fatti risalenti all’estate del 2021, commessi a Carpegna in provincia di Pesaro e Urbino, durante lo svolgimento di un Football Camp, al quale avevano preso parte numerosi bambini e dove il 26enne era presente in qualità di animatore.



A tradirsi è stato lui stesso pubblicando suoi social che sarebbe andato a Riccione è stato rintracciato dalla polizia e portato alla casa circondariale di Rimini.



Nei suoi confronti l’autorità giudiziaria ha disposto che, dopo l’espiazione della pena principale in carcere, debbano essere applicate la pena accessoria dell’interdizione perpetua da incarichi in scuole e istituti sia pubblici che privati frequentati prevalentemente da minori, e le misure di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, del divieto di svolgere lavori che prevedano contatto con minori ed obbligo di informare gli organi di polizia sulla propria residenza e spostamenti per un anno.

Di qui l’arresto.