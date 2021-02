Pesaro, concorso Oss alla Vitrifrigo Arena: da tutta Italia a caccia del posto fisso

Oltre 7000 iscritti per 52 posti. Si sono presentati in 3000 nella 2 giorni. «Siamo pronti a trasferirci dalla Sicilia per il lavoro»

PESARO – In fila per il posto fisso. Speranze, sogni, disponibilità a lasciare la regione d’origine. Sulla carta sono 7.228 i candidati iscritti al concorso per 52 posti da Oss-Operatori socio sanitari. Mercoledì 3 l’ultima giornata di test: in totale sono circa 3000 gli effettivi partecipanti nella due giorni.

Il tutto secondo rigide misure di sicurezza, ingressi scaglionati nelle varie porte e secondo orari precisi. Si parte dalle 9,30 con la prima sessione mattutina e alle 14,30 quella pomeridiana. Così martedì e mercoledì.



Siamo stati alla Vitrifrigo Arena a raccogliere gli umori e i pensieri di alcuni candidati. «Arrivo da Torre Annunziata, un lungo viaggio, ma per il lavoro questo ed altro». L’idea del posto fisso è la base per tutti. «Sto lavorando come Oss – spiega un ragazzo – ma sono precario e vorrei un posto stabile. Vengo dalla Sicilia ma sono pronto a trasferirmi».

L’attesa al concorso Oss alla Vitrifrigo Arena

Poi una ragazza, direttamente da Reggio Calabria: «Un viaggio molto lungo, tantissime ore. Ma è un test molto importante che darà vita a una graduatoria da cui potranno attingere».

Alle 9,30 tutti in fila per l’ingresso, con gli addetti alla sicurezza impegnati a gestire le operazioni. Qualche gruppetto vicino, ma tutto come da copione. A vigilare anche Guardia di Finanza e Carabinieri. Poi all’interno la grandezza dell’arena ha permesso il distanziamento.

C’è chi arriva anche da Porto Recanati, lavora ma è precario. Le speranze non mancano: «È un momento difficile, siamo disperatamente alla ricerca di un posto fisso – dicono due ragazzi di Salerno – per noi non sarebbe un problema cambiare regione, per il posto fisso questo ed altro».