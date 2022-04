Conapo: «Da novembre i vigili del fuoco di Macerata Feltria si pagano la mensa da soli, inaccettabile»

MACERATA FELTRIA – I vigili del fuoco si pagano la mensa da soli. A denunciarlo è Leonardo Scudella di Conapo, sindacato dei vigili del fuoco.

«Dal mese di novembre del 2021 i Vigili del Fuoco del Comando di Pesaro in servizio nel distaccamento di Macerata Feltria, sono costretti a pagarsi mensa di tasca propria. Attualmente l’amministrazione ha accumulato un ritardo di oltre 6 mesi nell’erogazione dei buoni pasto; questo pesa nelle tasche dei lavoratori e sui bilanci delle loro famiglie, in un quadro generale dell’economia non certo favorevole. Tutti i giorni si dividono le spese di pranzi e cene per se persone».

«Due mesi fa avevamo già sollecitato il dirigente locale a trovare una soluzione ma, ad oggi, il ritardo si è ulteriormente prolungato e, a parte voci non confermate, ancora non è dato sapere se la situazione si sbloccherà nel mese corrente. Data la situazione di stallo, oggi siamo stati costretti a scrivere direttamente a Roma, al Capo del Corpo Nazionale dei VV.F. e alla Direzione centrale delle Risorse finanziarie, affinché venga trovata una soluzione a questo deplorevole e ingiustificato ritardo nel più breve tempo possibile».