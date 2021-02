Il Comune di Tavullia nell’itinerario della bellezza Confcommercio

PESARO – Il Comune di Tavullia ha deliberato l’adesione al progetto “Itinerario della bellezza” creato quattro anni fa da Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord e che, anno dopo anno, vede aumentare la partecipazione ed il coinvolgimento di nuovi Comuni.

«Eravamo partiti, con questo progetto di promozione e valorizzazione turistica, con cinque Comuni. Oggi, con l’adesione del Comune di Tavullia, siamo a 13. Tredici Comuni che hanno deciso di valorizzare il proprio territorio dal punto di vista turistico, creando nuove opportunità di sviluppo e occupazione – dice Amerigo Varotti, Direttore Generale di Confcommercio e ideatore del progetto. L’Itinerario della bellezza creato da Confcommercio Marche Nord è un progetto concreto, realizzato e misurabile che utilizza tutti gli strumenti del marketing per promuovere, comunicare e valorizzare un territorio. Siamo diventati – nel tempo – una efficiente DMO (Destination Managment Organization): facciamo comunicazione, informazione, accoglienza e promozione in rete, pubblico e privato. Non aspettiamo i turisti: andiamo a prenderli! Sono felice dell’adesione del Comune di Tavullia e ringrazio il Sindaco Francesca Paolucci per la fiducia».

Varotti (Confcommercio) e Paolucci, sindaco di Tavullia

Il Sindaco di Tavullia Francesca Paolucci commenta: «Questa Amministrazione ha deciso di puntare fortemente sulla promozione del territorio per incentivare il turismo che può essere un volano fondamentale per l’economia locale e, particolarmente in un periodo difficile a causa dell’emergenza sanitaria, può offrire opportunità occupazionali importanti. Si collocano perfettamente in questo quadro – continua il Sindaco – sia il progetto del nuovo city brand di Tavullia che la decisione di aderire al percorso dell’Itinerario della bellezza di Confcommercio Pesaro e Urbino. Un progetto di promozione turistica che mira a valorizzare l’immenso patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico del nostro territorio. Fare rete e sapersi presentare come un unico sistema turistico nei mercati nazionali ed internazionali rappresenta, in particolare per i Comuni più piccoli, uno straordinario valore aggiunto».