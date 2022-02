Spesa luce, gas, acqua: il comune di Pesaro al quinto posto è tra i più virtuosi d’Italia

PESARO – Persaro tra le prime dieci città capoluogo di Provincia per quanto riguarda la spesa pubblica su luce, gas e acqua. In un momento delicato, legato al caro bollette che preme e ai comuni che rischiano di dover fare dei tagli per sostenere i costi, l’ultimo report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, porta una buona notizia per la provincia pesarese.

Nella classificazione dei costi di energia elettrica, acqua e gas sostenuti nel 2020 dai Comuni capoluogo di Provincia per il mantenimento delle loro strutture, sono state identificate le città più virtuose, cui è stata assegnata una tripla ‘A’, alle meno efficienti un rating ‘C’. Si tratta di costi valutati dall’algoritmo del Centro studi della Fondazione Gari come “inferiori o uguali” al modello ‘virtuale’ di riferimento per quel territorio.

Ecco allora la top 10 dei capoluoghi di Provincia più virtuosi: Reggio Emilia, Rovigo, Brescia, Pesaro, Pordenone, Sassari, Catania, Pescara e Carbonia. Pesaro spende 826 mila euro per l’energia elettrica, 212 mila euro per l’acqua, 73 mila euro per il gas classificandosi al 5° posto.

Per il sindaco Matteo Ricci «È un risultato che fa molto piacere: la dimostrazione che c’è una macchina amministrativa che tende ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche e tende ad efficientare il patrimonio pubblico di proprietà. Un lavoro che abbiamo fatto in questi anni ma non basta mai, continueremo a farlo, ed è uno degli obiettivi che l’amministrazione ha anche per i prossimi anni».