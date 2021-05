FANO – La Città della Fortuna cerca diversi profili lavorativi per potenziare il proprio organico: Agenti di Polizia Locale, Educatori Assistenti Infanzia, Insegnanti Scuola Materna e Funzionari di Coordinamento Pedagogico.



Sono stati pubblicati il 25 maggio gli avvisi legati ai bandi di concorso pubblico banditi dal Comune di Fano. Nello specifico, riguardano 11 posti di Agente Polizia Locale – cat. C1 – a tempo indeterminato e pieno, 3 posti di Educatore Assistente Infanzia – cat. C1 – a tempo indeterminato e pieno, 2 posti di Insegnante Scuola Materna – cat. C1 – a tempo indeterminato e pieno, 1 posto di Funzionario Coordinamento Pedagogico – cat. D1 – a tempo indeterminato e pieno.

Per presentare le domande, con modalità telematica su piattaforma dedicata nel sito istituzionale del Comune di Fano, c’è tempo fino alle ore 13 del 9 giugno. La prova scritta per tutti i concorsi si svolgerà da remoto con strumenti informatici e digitali in modalità “proctoring”. In riferimento al concorso per agenti di Polizia Locale, prima della prova scritta, si svolgerà il test fisico-sportivo e l’esame di guida del motoveicolo. La prova orale per tutti i concorsi sarà in presenza, nel rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi in condizioni di sicurezza riferito al contagio da Covid-19.

«Come avevamo annunciato qualche settimana fa – sottolinea Seri -, abbiamo pubblicato i bandi relativi all’assunzione di nuovo personale all’interno dell’amministrazione. E’ fondamentale rimpinguare l’organico per cogliere le nuove sfide che la Pubblica Amministrazione ha davanti a sé. Siamo in una fase di grande cambiamento, pertanto questi nuovi ingressi rappresenteranno un’opportunità per essere ancora più efficienti sia nella programmazione delle attività sia nei servizi al cittadino».

L’assessora al Personale Sara Cucchiarini rimarca il fatto che «i candidati hanno tempo fino al 9 giugno per presentare la propria domanda di partecipazione. Si tratta di un’importante occasione occupazionale nella pubblica amministrazione e per il Comune sarà l’inizio di un percorso di potenziamento dei servizi. Ora spingiamo sull’acceleratore affinché per metà luglio si possano formalizzare le assunzioni».

«Educatrici, insegnanti, pedagogista: i nuovi concorsi pubblici banditi dal Comune di Fano rappresentano una bella notizia – definisce l’assessore ai Servizi Educativi Samuele Mascarin – per le famiglie che si avvalgono dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali, per tante lavoratrici del comparto scuola e per tutta la nostra comunità».

Per le indicazioni complete sulle procedure concorsuali si dovranno consultare i rispettivi bandi nell’albo pretorio del Comune di Fano.