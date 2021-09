PESARO – Sarà il primo cortometraggio interamente girato nella Riviera del San Bartolo e si intitolerà “L’ultima festa”. La pellicola, diretta dal regista Matteo Damiani, che ha vinto il bando indetto da Regione Marche e Film Commission Marche per il finanziamento di produzioni nella regione, sarà interpretata da attori nazionali: le protagoniste saranno infatti Luisa De Santis e Dora Romano.



In attesa del primo ciak in programma a ottobre la produzione sta cercando comparse locali. Le riprese sono in programma dall’11 al 16 ottobre e si potranno seguire tramite il diario di bordo che Marche Film Commission pubblicherà sui social.



Tra i momenti clou della pellicola, quell’ultima festa richiamata dal titolo, per la quale la produzione sta cercando 40 comparse. Per inviare la propria candidatura è necessario essere maggiorenni e risiedere nel territorio. Si cercano inoltre due candidati per i piccoli ruoli di Antonio e Giuseppe (signori sulla settantina) e per un operaio di 40/50 anni. Per partecipare occorre inviare la candidatura all’aiuto regista Rebecca Cervato (tel. 391.1845254 – rebecca.cervato@virgilio.it). L’ultima festa – prodotta da Movie Factory, e patrocinata, tra gli altri, da Comune di Pesaro, Comune di Gradara e dall’ente Parco San Bartolo – ha vinto il bando Orizzonti, riservato agli Under35, che Marche Film Commission ha lanciato per capire come i giovani autori avessero vissuto il momento eccezionale della pandemia.