Ordine dei commercialisti di Pesaro, il presidente Luchetti: «Chiediamo alla politica norme chiare e non rebus indecifrabili»

Ecco tutti i consiglieri eletti, in carica per i prossimi 4 anni. Il presidente: «Ci siamo per le imprese e cittadini, per le start up ma anche per le aziende in difficoltà»

PESARO – Dopo l’elezione del presidente Marco Luchetti, ecco pronto anche il nuovo consiglio dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Pesaro e Urbino: Enrico Maria Renier (vicepresidente), Silvia Vaselli (segretario), Alessandra Rubinacci (tesoriere), Nicole Magnifico, Athos Lazzari, Roberto Ricci, Giuliano Sinibaldi, Angelo Galdenzi, Maurizio Sallese, Andrea Cappellini.

La presentazione della rosa di professionisti che, con Luchetti al timone, guiderà l’ente per i prossimi quattro anni, è avvenuta nel corso dell’assemblea annuale che, dopo due anni di stop a causa del Covid, si è svolta finalmente in presenza all’hotel Flaminio. Grande la partecipazione e l’entusiasmo da parte dei commercialisti e contabili pesaresi. Dopo i saluti del presidente, la parola è passata alle autorità ospiti dell’evento, il sindaco Matteo Ricci e il vice presidente della regione Marche con delega alle attività produttive Mirco Carloni.

«Questa è un’occasione importante – l’intervento del presidente Luchetti – con la quale vogliamo dare un segnale forte di ripartenza e di fiducia per il futuro, comprovando nuovamente, qualora ce ne fosse bisogno, che i commercialisti ci sono, sono una “attività essenziale”, come ci ha definito il governo nel periodo buio del lockdown, dove imprese e cittadini si rivolgevano a noi, fra le pochissime attività aperte che lavoravano, con aspettative e speranze, sui vari bonus ed agevolazioni, che venivano giornalmente annunciate, modificate, e poi di nuovo modificate. Noi ci siamo anche oggi, e mi rivolgo anche ai nostri politici, per mettere al vostro servizio la nostra professionalità e competenza, per far sì che le norme che vengano emanate risultino comprensibili e soprattutto applicabili e non dei rebus indecifrabili, per far sì che i benefici delle agevolazioni, dei contributi o dei bonus ricadano su cittadini e imprese in maniera trasparente ed efficiente. Noi ci siamo per cittadini e imprese, per le start up ma anche per le imprese in difficoltà, ci siamo come ausiliari della giustizia, per gli enti del terzo settore e per gli enti locali. Ci siamo ma non sempre siamo consultati o ascoltati. E forse, e passatemi la forzatura di parte, un problema è proprio questo».

Momento di grande commozione per il premio assegnato al veterano della professione, il commercialista Alessandro Antonio Bisetti, 90 anni di cui 55 di iscrizione all’ordine. Non ha potuto presenziare all’assemblea ma si è collegato da remoto per ascoltare la motivazione letta da Luchetti: «Esempio di correttezza e professionalità. Per l’impegno profuso, con giovane entusiasmo e profonda dedizione. Ti ringraziamo». E dal decano alle nuove leve, ecco i 15 nuovi iscritti a cui sono stati consegnati i sigilli: Gioia Sanchi, Maria Elena Di Rocco, Federica Belloi, Filippo Marchionni, Michael Vichi, Alessandra Saracino, Giulia Garattoni, Katia Favarelli, Diego Aluigi, Federica Paccapelo, Beatrice Fiorentini, Antonio Cimarelli, Mattia Rossi, Daniele Righi, Pamela Sabbatini.