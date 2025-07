Pesaro, riunito il comitato di Sicurezza. Biancani: «Più pattuglie sul lungomare e Baia Flaminia nel weekend»

PESARO – Pestaggi, droga e palpeggiamenti, si è tenuta nella mattina del 3 luglio, in Prefettura, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Viceprefetto Vicario Antonio Angeloni, a cui hanno preso parte i vertici delle Forze di Polizia.

A chiederne la convocazione era stato il Sindaco Andrea Biancani dopo gli ultimi fatti come il palpeggiamento alla minorenne in viale Trieste e le botte al ragazzo con disabilità.

«Pesaro è una città sicura – dicono Biancani e l’assessore alla Sicurezza Sara Mengucci – e dal Comitato ne abbiamo avuto la piena conferma, con la definizione di Pesaro come un luogo dove i cittadini possono ritenersi generalmente tranquilli, anche se continueremo a non sottovalutare nulla. Ovviamente con l’arrivo dell’estate, a seguito di una maggiore presenza di persone, verranno ulteriormente intensificati i servizi di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia per contrastare ogni forma di illegalità e di criminalità. Grazie alla prontezza degli Agenti – sottolineano sindaco e assessora – sono stati individuati gli autori dei recenti episodi criminosi verificatisi nel centro urbano».

In occasione del Comitato, Biancani e Mengucci, accompagnati dalla comandante della Polizia Locale, Francesca Muzzini, hanno annunciato: «Capiamo le preoccupazioni dei cittadini che riteniamo legittime e per questo, già da questo weekend, aumenteremo le pattuglie serali in zona mare e Baia Flaminia, inoltre continueremo a garantire i controlli anche nei restati giorni». Durante la settimana saranno attive due pattuglie; una per il pronto intervento e una perlustrativa. «Nel fine settimana le pattuglie diventeranno tre, in modo da poter coprire più zone contemporaneamente. Il lavoro dei nostri agenti si aggiunge a quello fondamentale di tutte le forze dell’ordine che ogni anno attivano i cosiddetti rinforzi estivi e che si concentreranno sempre in zona mare e nelle zone più frequentate della città».

Il costante controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale è anche supportato dal sistema di videosorveglianza che negli anni si è incrementato in tutta la città. «Il Comune ha a disposizione 180 telecamere di videosorveglianza che si aggiungono alle oltre 400 relative al progetto ‘Sophia’, sottoscritto insieme alla prefettura di Pesaro e Urbino. Questo consente a tutte le forze dell’ordine di avere una mappatura complessiva e chiara di ciò che avviene in città. Questo sistema così capillare, che nonostante venga poco considerato da chi vuole fare inutili polemiche, pone la città di Pesaro come una realtà che è riuscita ad implementare in maniera notevole questa modalità di controllo. Un lavoro che continueremo a fare anche nei prossimi mesi, importante soprattutto, perché consente a tutte le forze dell’ordine di verificare e scovare chi compie illegalità e di accelerare le indagini».

Il Sindaco ha inoltre confermato che provvederà a consegnare al Prefetto una lettera da destinare al Ministro dell’Interno per un rafforzamento degli organici delle Forze di Polizia, facendo presente che Pesaro ha bisogno di agenti e unità operative sul territorio. «Il Comune ha già rafforzato il suo organico introducendo – da gennaio – 13 agenti della Polizia Locale – assunti precedentemente con le capacità del Comune di Pesaro messe a disposizione dell’Unione Pian del Bruscolo – che prima presidiavano tutto il territorio e ora si concentrano esclusivamente in quello pesarese. A fronte di queste azioni, possiamo già dire di essere in prima linea per garantire la sicurezza di tutto il territorio, ma è chiaro che da soli non possiamo arrivare ovunque».

Infine, il sindaco e l’assessora hanno ribadito il grande lavoro di collaborazione che si rafforza giorno dopo giorno con il Comitato e con tutte le forze dell’ordine. «Grazie alla prefettura per aver accolto la nostra richiesta e grazie a tutti gli enti per aver chiarito all’amministrazione comunale la situazione della città, delineandoci un quadro chiaro e concreto di ciò che avviene sul territorio che, seppur richieda costante controllo, rispetto ad altre città ancora oggi riesce a garantire un alto livello di sicurezza».