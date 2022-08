COLLI AL METAURO – Da lunedì 29 agosto sarà chiusa al traffico la strada provinciale 92 “Cerbara” in corrispondenza del ponte sul fiume Metauro (km 8+100) per lavori di straordinaria manutenzione. Lo rende noto il Servizio viabilità della Provincia. Si tratta del primo stralcio di interventi per la messa in sicurezza (importo di 250mila euro, ndr), che comprende il rifacimento dei parapetti bordo ponte e dei giunti.

Operazioni che comportano l’occupazione del piano viabile per l’intera lunghezza del ponte, interrompendo di fatto la circolazione ai veicoli. Il transito sarà chiuso fino al termine dei lavori, la cui durata è stimata in quattro mesi. Il tratto ricade sul Comune di Colli al Metauro, con interessamento della viabilità anche per i Comuni limitrofi di Cartoceto

(località Lucrezia), Terre Roveresche e Fano. Pertanto il percorso alternativo preferenziale della viabilità principale sarà l’uscita dalla superstrada Fano-Roma, svincolo di Calcinelli. Segnaletica sul posto anche per le deviazioni della viabilità secondaria.