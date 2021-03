COLLI AL METAURO – Il Comune di Colli al Metauro nell’itinerario della bellezza Confcommercio. L’Ente ha confermato l’accordo di collaborazione con Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord per la promozione turistica e la valorizzazione culturale, ambientale ed enogastronomica.

Il Sindaco Andrea Giuliani e l’assessore Annachiara Mascarucci, con il direttore generale di Confcommercio Amerigo Varotti, hanno definito le linee portanti dell’ intesa che per il 2021 prevede, oltre alla promozione on line (APP, web, social , blog), la realizzazione del nuovo Itinerario della bellezza, la riedizione dell’Itinerario Archeologico (con un nuovo spazio dedicato al MOS di Saltara) e la valorizzazione del Convento di San Francesco in Rovereto attraverso l’Itinerario del Silenzio e della Fede che l’Associazione pubblicherà in primavera.

Varotti con il sindaco Giuliani e l’assessore Mascarucci

È stata garantita la presenza a fiere ed eventi promozionali in Italia e all’estero quando si potrà e la partecipazione del Comune all’ Itinerario Musicale per la valorizzazione e promozione delle esperienze musicali attive nel territorio (dal Festival Salta Rua alla Banda ed ai corsi musicali).

Il Comune di Colli al Metauro sarà presente alla “Conferenza sul turismo” di Confcommercio Marche Nord che si terrà il 9 aprile al Teatro della Fortuna di Fano alla presenza del Presidente della Giunta regionale Marche, Francesco Acquaroli