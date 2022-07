COLLI AL METAURO – Verranno celebrati nella giornata del 12 luglio i funerali di Davide e Fabio Zandri, padre e figlio che hanno perso la vita nella drammatica tragedia in mare consumatasi nella mattinata di sabato nella spiaggia a Gimarra di Fano. Il rito funebre si terrà presso la Chiesa di Santa Croce a Calcinelli alle ore 16.30.



Come già anticipato ufficiosamente sarà lutto cittadino a Colli al Metauro. Il sindaco Pietro Briganti ha firmato un’ordinanza con la quale si invitano i cittadini e le organizzazioni sociali a sospendere le attività rumorose e si chiede alle attività commerciali di abbassare le saracinesche. Bandiere a mezz’asta anche nel Comune di Terre Roveresche dove il sindaco Antonio Sebastianelli ha disposto l’annullamento di ogni manifestazione pubblica, di attività ludiche e ricreative.



Anche il Sindaco di Fano Massimo Seri ha voluto esprimere nuovamente e pubblicamente la vicinanza di tutta l’amministrazione fanese per quanto successo: «È uno dei giorni più tristi per la nostra comunità. Stringiamoci insieme al dolore dei familiari di queste anime strappate troppo presto ai propri cari. Un grande ringraziamento a nome di tutta la città va alle Forze dell’Ordine, ai vigili del fuoco, alla guardia costiera, ai sanitari del 118 e a tutti i volontari e le associazioni che hanno prestato soccorso con grande umanità e spirito civile».

Nelle ultime ore è stata lanciata su GoFundMe una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Davide. In poche ore sono stati raccolti più di 10mila euro. Scrive Laura Martini, organizzatrice di questa raccolta fondi: «Abbiamo deciso di organizzare questa raccolta fondi per aiutare la famiglia di Davide al fine di dare una mano alla moglie Stefania Carpignoli ed ai suoi due figli. La tragedia della tragica scomparsa di Davide, insieme al piccolo Fabio, colpisce una famiglia in cui Davide era l’unico reddito. Chiunque vorrà partecipare a questa raccolta darà un grande contributo sia a Stefania sia ai suoi due figli».