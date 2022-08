COLLI AL METAURO – Invece di rispettare gli arresti domiciliari se ne andava in giro. Ad essere pizzicato durante un controllo da parte dei Carabinieri della Stazione locale un 57enne su cui pende una condanna di 1 anno e 2 mesi di detenzione da scontare nella propria abitazione.



Motivo della condanna i ripetuti atti persecutori nei riguardi della ex compagna che erano culminati con l’incendio appiccato alla vettura della ex convivente. Le fiamme, propagandosi, avevano poi raggiunto altre due vetture causando danni consistenti. Per il soggetto è scattata così una nuova denuncia.