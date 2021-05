Colli al Metauro, dosi di cocaina e contanti nell’auto: arrestato 34enne per spaccio

COLLI AL METAURO – In manette un 34enne per spaccio di stupefacenti. Nell’ultimo weekend i carabinieri di Colli al Metauro hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Pesaro, nei riguardi di un giovane residente nel Comune ma di origini campane, già noto alle forze di polizia.

I fatti contestati risalgono al 1° aprile scorso a Fano, località Pontesasso: in quell’occasione i militari avevano sottoposto a controllo un giovane che aveva acquistato pochi istanti prima una dose di cocaina al prezzo di 80 euro dal 34enne.

A poca distanza, il pusher, compreso il controllo in atto, si era dato ad una precipitosa fuga a piedi, facendo cadere però le chiavi della sua auto, una Hyundai, parcheggiata a poca distanza dal luogo dei fatti.



Proprio dal controllo dell’abitacolo del mezzo i militari avevano rinvenuto un borsello con all’interno 6 dosi già termosaldate e pronte per lo spaccio di cocaina del peso di circa 1 un grammo ciascuna, due telefoni cellulari e una cospicua somma di denaro contante. Gli ulteriori accertamenti hanno portato i carabinieri ad addebitare al giovane anche un altro analogo episodio di spaccio avvenuto nel mese precedente di marzo. Alla luce di ciò il Giudice ha emesso la sentenza a cui i militari hanno dato seguito.