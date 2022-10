COLLI AL METAURO – Attimi di tensione la scorsa notte a Colli al Metauro dove una 35enne di origini senegalesi è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Erano circa le 22 quando i Carabinieri della stazione locale sono dovuti intervenire a Villanova. La donna, in preda ai fumi dell’alcol, a seguito di un aspro litigio con l’ex marito, si era piazzata davanti al cancello della sua abitazione per impedire all’uomo di uscire con l’automobile.

I militari, giunti sul posto, hanno provato a calmare la donna e a ricondurla a più miti consigli ma la 35enne ha reagito in maniera scomposta arrivando ad aggredire anche le forze dell’ordine. A complicare non di poco l’intervento, il fatto che la donna aveva un neonato legato con il marsupio sul petto.



La priorità dei Carabinieri è stata proprio quella di mettere in sicurezza il piccolo che nel trambusto poteva rimanere ferito. Riusciti nell’operazione, la donna è finita in manette: per lei l’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata per aver impedito all’ex marito di uscire.