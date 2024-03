Colli al Metauro, un sorpasso azzardato costa la vita ad una 84enne

COLLI AL METAURO – Incidente mortale nel pomeriggio del 27 marzo a Colli al Metauro. A perdere la vita Ornella Ordonselli, 84enne di Lucrezia, che viaggiava a bordo di un motociclo lungo la Flaminia, nel tratto che attraversa la frazione di Calcinelli.



Erano circa le 14.15 quando, all’altezza dello svincolo per via Laghi che porta alla zona industriale, è stata falciata da una Peugeot 308 condotta da un 30enne residente a Lucrezia. Da quanto ricostruito dalle autorità sembrerebbe che l’uomo, che precedeva in direzione monte – mare, avrebbe azzardato un sorpasso durante il quale avrebbe urtato un’altra vettura.



Nell’impatto il 30enne, forse a causa anche della velocità elevata, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo prima contro un muretto, poi centrando la donna e terminando infine la sua corsa contro un albero. L’investimento non ha lasciato scampo all’84enne che è morta sul colpo. Inutile la corsa contro tempo dei soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



Ferito in maniera lieve il 30enne che è stato comunque portato al pronto soccorso di Fano e trasferito in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sull’incidente verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale: come da presso il giovane verrà sottoposto agli esami per verificare l’eventuale presenza di alcool o droghe nel sangue. Sul posto anche la Polizia locale ed i carabinieri di Saltara al comando del luogotenente Antonello Pannaccio. la notizia si è ben presto diffusa lasciando nello sgomento i tanti abitanti del comune che conoscevano la vittima e la sua famiglia.