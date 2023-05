Colli al Metauro, schianto all’alba: perde il controllo della vettura e finisce contro un albero

COLLI AL METAURO – Grave schianto nelle prime ore del 31 maggio nel comune di Colli al Metauro: è successo in via Ponte Metauro. Erano circa le 6.30 quando una donna avrebbe perso il controllo della sua vettura, un furgoncino usato per il trasporto del pane, e si sarebbe schiantata violentemente contro un albero: nell’impatto l’auto si sarebbe anche ribaltata.

Il boato ha svegliato i residenti che sono accorsi sul luogo per soccorre la donna che si trovava a bordo del mezzo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno optato per il trasferimento in codice rosso in eliambulanza. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nello schianto. Ancora scarne e frammentarie le notizie sulla dinamica: non si esclude che l’incidente sia stato causato da un colpo di sonno.