Colli al Metauro, foglio di via per un 59enne per atti persecutori ai danni della ex

COLLI AL METAURO – Foglio di via per atti persecutori. Succede a Colli al Metauro dove i Carabinieri della locale stazione, dopo averne richiesto l’emissione al Questore di Pesaro e Urbino, hanno sottoposto al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Colli al Metauro, per anni 3, un uomo di 59 anni di origini campane, resosi responsabile di atti persecutori ai danni della ex convivente.



Si tratta della prima applicazione della recentissima norma introdotta dalla legge n. 168/2023 per il contrasto alla violenza sulle donne ed alla violenza di genere, che prevede la possibilità di irrogare agli autori di tali condotte, in aggiunta agli strumenti di natura penale, anche le misure di prevenzione personali.



A San Lorenzo in Campo i militari hanno invece sanzionato, rispettivamente una giovane di 36 anni e un ragazzo 25 anni che si trovavano alla guida di veicoli con tassi alcolemici superiori alla soglia massima di 1,5 grammi per litro prevista dalla legge, con conseguente ritiro immediato della patente e sequestro dei mezzi a loro in uso.