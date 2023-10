Colli al Metauro, fiamme in un garage: anziano soccorso dal 118

COLLI AL METAURO – Fiamme in un garage a Colli al Metauro. È successo nel pomeriggio del 28 ottobre a Calcinelli. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del Vigili del Fuoco che sono accorsi con due autobotti,



Ben presto il rogo è stato domato ed il locale coinvolto messo in sicurezza. L’incendio non avrebbe procurato danni alla struttura. Una persona anziana in via precauzionale è ricorsa alle cure del personale del 118. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.