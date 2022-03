Colli al Metauro, caldaia in fiamme: famiglia evacuata

COLLI AL METAURO – Caldaia in fiamme e famiglia evacuata. È successo a Calcinelli di Colli al Metauro nella serata dell’11 marzo. L’incendio è divampato in una caldaia posizionata all’esterno di un’abitazione. In breve le fiamme hanno avvolto anche alcuni giochi per bambini posizionati nei paraggi rischiando così di propagarsi ulteriormente.



Incendio a Calcinelli

Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Pesaro che hanno provveduto in breve a domare il fuoco. Durante il rogo sono rimasti gravemente danneggiati sia l’impianto elettrico che quello idrico rendendo di fatto impossibile la permanenza in casa. L’area è stata messa in sicurezza; non si segnalano feriti o intossicati. Il nucleo familiare è stato comunque costretto ad essere evacuato.