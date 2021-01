Colli al Metauro, auto divorata dalle fiamme: sul posto i vigili del fuoco

COLLI AL METAURO – Auto divorata dalle fiamme. È successo nel primo pomeriggio del 28 gennaio a Calcinelli di Colli al Metauro. La vettura era parcheggiata in via del Progresso, nei pressi di un capannone.



Il fuoco ben presto ha avvolto l’auto, danneggiandola gravemente. Le fiamme ed il denso fumo non sono di certo passate inosservate alle persone che si trovavano nei paraggi. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo.



Non si conoscono ancora le cause che hanno dato avvio al rogo. Dalle scarne indiscrezioni emerse sembrerebbe che la macchina fosse alimentata a gpl. Non si esclude che ad innescare l’incendio sia stato un qualche malfunzionamento dell’impianto elettronico della vettura. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta o ferita nell’incendio.