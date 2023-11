FANO – «Il 5 maggio 2024 ci aspetta una grande sfida davanti a noi». Il sindaco Seri, con i sindaci di Mondavio, Terre Rovesce, Mondolfo e San Costanzo, lancia il progetto “Corro con il sindaco”.



«Il prossimo anno ricorre la ventesima edizione della Collemarathon, e ho sempre detto che almeno una volta avrei partecipato da primo cittadino. Allora la vorrei correre con voi, con i cittadini, per centrare insieme questo obiettivo, perché facendo le cose insieme si possono raggiungere traguardi impensabili. Quindi rivolgo una proposta, di iniziare a prepararci a questo appuntamento, allenandoci e iniziando un percorso che ci porterà a disputare o la Maratona o la Mezza Maratona». E poi ancora: «Questo è anche un modello per incentivare sani stili di vita, con una corretta alimentazione, sfruttando l’attività fisica per ottenere importanti vantaggi per la salute. A corollario anche tavole rotonde e seminari, che ci permetteranno di affrontare questo bellissimo mondo da tutte le angolazioni».

A sposare questo progetto tante associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di promuovere a 360 gradi il valore dello sport. Il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri ha evidenziato: «Ho risposto con entusiasmo all’appello che mi è arrivato da Seri. Mi sono prefissato di correre la Mezza Maratona coinvolgendo tante persone, affinché venga enfatizzato il benessere attraverso lo sport. La Collemarathon ormai è un appuntamento internazionale che ha la capacità di valorizzare il nostro territorio, quindi questo binomio è sicuramente vincente».

Per l’ex insegnante di educazione fisica Massimo Ceresani «questa è una occasione per stimolare e puntare i riflettori sull’incredibile potenza dello sport. Faremo degli incontri con tutti i partecipanti, a cui consegneremo anche una scheda di allenamento da effettuare o singolarmente o in gruppo per un progresso graduale». Sammy Marcantognini, psicologo dello Sport, ha invece posto l’accento “sulla volontà di motivare i partecipanti in questa sfida e, parallelamente, parlando di come l’esercizio fisico possa portare dei benefici anche a livello psicologico».

Laura Rinaldi come nutrizionista «offrirà dei consigli per migliorare la propria alimentazione, affinché ciascuno di noi possa avere una migliore qualità di vita”.



Un partner importante di “Corro con il sindaco” è l’associazione positiva Fano Corre che, tramite il suo presidente Enrico Fabbroni, ha spiegato: «Abbiamo aderito a questo progetto perché crediamo che anche il podismo a Fano possa essere messo in risalto e che, dopo due anni difficili, torni di nuovo ad avere vigore». Vita sana fa rima con Avis Fano, che “darà slancio a questa iniziativa poiché incarna tutti quei valori che costituiscono l’anima della nostra realtà».

Per iscriversi si possono contattare le seguenti associazioni o riferimenti telefonici:

Avis Fano: 0721 803747 oppure alla mail info@avisafano.it; Fano Corre info@fanocorre.com Collemarathon: info@collemar-athon.com oppure tel: 338 7603609. Sindaco di Fano sindaco@comune.fano.pu.it oppure 0721887264