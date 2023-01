La gara sui 42,195 km, come tradizione, scatterà dalla Porta Nova di Barchi per attraversare Mondavio, Orciano, San Giorgio di Pesaro, Piagge, Cerasa e San Costanzo e tuffarsi, infine, verso la Città della Fortuna. Appuntamento il 7 maggio

FANO – La ColleMar-athon 2023 si farà. Scongiurato il pericolo di vedere sparire una delle manifestazione sportive più amate dagli abitanti del fanese e non solo. A seguito di un proficuo confronto con le amministrazioni dei comuni attraversati dalla nostra manifestazione sportiva e della Regione Marche, il consiglio direttivo della ColleMarathon ha deciso di revocare l’annullamento dell’edizione 2023 della maratona internazionale. Che pertanto si svolgerà regolarmente domenica 7 maggio sul tragitto Barchi-Fano. Contestualmente, si terranno anche la Half-Marathon (sulla distanza di 21 km e 97,5 metri) Mondolfo-Fano e una 10 chilometri.

Ad annunciarlo sono stati gli stessi organizzatori: «Dagli incontri con i rappresentanti dei Comuni e della Regione è emersa la volontà da parte degli stessi di fornire il massimo sostegno a livello logistico ed economico per la corretta realizzazione della 19esima edizione della gara e ciò, nonostante i tempi stretti, ci ha indotti ad accettare la sfida e a partire da subito nell’organizzazione dell’evento, che richiederà un grandissimo impegno da parte di tutte le componenti, sportive, volontaristiche e istituzionali».

Determinante il riconoscimento unanime da parte degli enti pubblici del fatto che la ColleMar-athon, oltre ad una significativa valenza a livello prettamente sportivo – essendosi piazzata per diversi anni, nel periodo pre-Covid, tra le dieci maratone italiane con il massimo numero di partecipanti –, ha anche rilevanza in termini turistici e di promozione del territorio che va dalle colline di Barchi sino a Fano e interessa (con l’Half-Marathon) pure la cittadina di Mondolfo, ascritta nel prestigioso club dei ‘Borghi Più Belli d’Italia’, così come, del resto, Mondavio, il cui centro storico vede il passaggio dei maratoneti sin dalla prima edizione.

La gara sui 42,195 km, come tradizione, scatterà alle 9 in punto dalla Porta Nova di Barchi per poi attraversare, nell’ordine, Mondavio, Orciano, San Giorgio di Pesaro, Piagge, Cerasa e San Costanzo e tuffarsi, infine, verso la Città della Fortuna, dove è prevista un’importantissima novità: l’arrivo non più alla Rocca Malatestiana, ma all’Arco di Augusto, con l’allestimento del villaggio per i runner in zona Pincio. Sempre alle 9, in perfetta contemporaneità con la prova regina, prenderà il via dalla Piazza del Municipio di Mondolfo l’Half-ColleMar-athon, che dopo un suggestivo giro intorno al paese a balcone sul mare si dirigerà verso San Costanzo, da dove condividerà il percorso della gara più lunga sino al traguardo fanese.