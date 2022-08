Colbordolo, si arrampica in casa perchè aveva dimenticato le chiavi: tragedia sfiorata

PESARO – Dimentica le chiavi e si arrampica fino al secondo piano. Poi la caduta a terra, pesarese ha rischiato la vita.

Si tratta di un uomo sulla trentina di Colbordolo padre di due bimbi piccoli. La moglie era a Pesaro per delle commissioni e il giovane non voleva farla tornare indietro per consegnare le chiavi. Così le ha detto che si sarebbe arrangiato, ma tutto poteva finire in tragedia.

Il 30enne ha pensato di arrampicarsi fino al secondo piano della palazzina passando attraverso la cola e altri appigli nei balconi. Ma a un certo punto, quando era già in alto è scivolato ed è caduto nel vuoto per qualche metro.

Ha impattato a terra violentemente con la faccia e ha quasi perso i sensi. Per fortuna i bambini, presenti alla scena, nonostante siano davvero piccoli, 5 anni e 3 anni, sono andati a chiamare aiuto in paese. Hanno incontrato un uomo che li conosceva e hanno richiamato la sua attenzione.

Il signore è arrivato sul posto e ha visto il giovane steso a terra. Ha dato l’allarme al 118 e ai carabinieri. Il papà sembrava in pericolo di vita visto il violento colpo subito alla testa. È stato ricoverato in codice rosso con traumi facciali e un polso rotto. Per fortuna col passare delle ore le fratture e la situazione è stata tenuta sotto controllo e ora è stato giudicato non in pericolo di vita. Una disavventura che poteva essere fatale.