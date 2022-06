Pesaro, cocaina e hashish in cucina: arrestato pusher e rimesso in libertà

Gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato 100 grammi di hashish e 6 di cocaina. Arresto per detenzione ai fini di spaccio, rito direttissimo e libertà

PESARO – La droga nascosta in cucina, arrestato pusher.

Nell’ambito delle consuete attività svolte al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Pesaro Urbino, personale della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile ha arrestato un giovane straniero, sulla trentina, regolarmente soggiornante nella prima periferia di questa città.

Nello specifico, nel primo pomeriggio di giovedì 9 giugno lo straniero veniva sottoposto a controllo nel mentre faceva rientro alla propria abitazione. Lo stato di agitazione mostrato, unitamente a quanto già emerso dalla precedente attività compiuta nei suoi confronti, ha portato gli agenti ad eseguire a suo carico una perquisizione proprio finalizzata alla ricerca delle sostanze in argomento.

Le operazioni hanno permesso di rinvenire e sequestrare, all’interno della cucina, un involucro contenente circa 6 grammi di cocaina e circa 100 grammi di hascisc. È stato, inoltre, rinvenuto e sequestrato il necessario bilancino di precisione nonché tutto l’armamentario per la suddivisione e il confezionamento delle dosi sia di cocaina che di hascisc.

Lo straniero, già pregiudicato per il medesimo reato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione del P.M. di turno ricondotto all’abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari.

Nella mattinata del 10 giugno si è celebrato il rito direttissimo a conclusione del quale l’arresto veniva convalidato e l’uomo, attesa la richiesta di termini a difesa formulata dall’avvocato difensore, rimesso in libertà.