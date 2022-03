Pesaro, cittadino si infuria con chi lascia rifiuti abbandonati e scrive un messaggio

PESARO – Rifiuti abbandonati, anche i cittadini sono esasperati e lasciano cartelli contro gli incivili.

A segnalarlo è Marche Multiservizi che fa sapere: «Caro cittadino, ti ringraziamo per il tuo controllo sociale volto all’educazione e al senso civico, che auspichiamo possa essere imitato anche da tanti altri. Il messaggio esprime sicuramente con sintesi e chiarezza l’esasperazione e l’intolleranza nei confronti di certi comportamenti.

Da oggi ci sentiamo meno soli. Abbiamo capito che non siamo gli unici a perdere la pazienza quando troviamo i rifiuti abbandonati e siamo costretti ad organizzare operazioni straordinarie per la loro raccolta.

Anche noi non perdiamo occasione per ricordare ai cittadini di portare i loro rifiuti al centro di raccolta differenziata o di chiamarci per attivare il servizio di ritiro a domicilio, ma il tuo messaggio ci fa sentire di avere oggi un alleato in più per combattere la nostra battaglia. Ci piace pensare che il tuo esempio sarà seguito da altri cittadini che si sentiranno coinvolti e vorranno diffondere il tuo messaggio per contribuire ad avere una città più pulita ed accogliente».

Ecco il numero verde per chiamare il servizio gratuito di raccolta 800 600 999 (Servizio Telefonico Clienti – da lunedì a sabato, 8:30-13:30 – martedì e giovedì, 14:30-17).