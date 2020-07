Pesaro, cittadella dello sport a Campanara: Padiglione F pronto a fine settembre

PESARO – La cittadella dello sport. Pesaro si prepara a dare il benvenuto ad un nuovo polo sportivo a Campanara. Dopo il Padiglione D, ora PalaNinoPizza da diversi anni casa dell’Italservice Calcio a 5, volley ed altri tornei sportivi, il Padiglione F diventerà lo spazio dedicato alla ginnastica artistica e al pugilato.

«Il Comune di Pesaro – spiega l’assessore con delega allo Sport Mila Della Dora – ha deciso di acquistare parallelamente queste due aree, con lo scopo di riqualificare e valorizzare due immobili di cui uno in disuso ormai da diversi anni». I lavori al Padiglione F sono partiti dopo la fine del lockdown, per fine settembre sarà pronta all’uso l’area sportiva ed alcuni spogliatoi.

«Fondamentale è garantire continuità agli atleti – continua Della Dora -. Siamo soddisfatti perché, oltre a costruire sul costruito, si riqualifica un’area strategica per la città e un polo sportivo in grado di ospitare più discipline. Un ulteriore segnale che la nostra città si candida ogni giorno di più ad essere Città dello Sport e un’amministrazione che ha investito e continua ad investire sulle attività sportive. Riqualificare significa anche incentivare, stimolare e avvicinare le nuove generazioni e le loro famiglie allo sport».

La spesa complessiva, per acquisto e lavori dei padiglioni D e F, è di 1.800.000 euro, spesa che rientra nel mutuo di credito sportivo (che comprende anche il campo di Borgo Santa Maria, quello di Muraglia, Vismara, la tribuna di Santa Veneranda, la pista di pump track e skate).

Il padiglione “F” è l’ultimo padiglione costruito a servizio del quartiere fieristico ed attualmente è rimasto l’unico che non è stato oggetto di trasformazione. È collegato al Padiglione D destinato a palazzetto dello sport da un percorso coperto, è facilmente raggiungibile da strada pubblica, denominata via delle Esposizioni, in prossimità esistono parcheggi pubblici che possono soddisfare le necessità.

Il Padiglione F offrirà 2100 mq di superficie destinata ad attività sportive indoor di cui 1600 per la ginnastica artistica e 600 per il pugilato ed eventualmente sporti affini.