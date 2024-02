Pesaro: cittadella del basket, il terreno è franoso. Fdi: «Altro cantiere che dimostra l’icompetenza dell’amministrazione»

PESARO – Cittadella del basket, il terreno è franoso e si prospettano costi aggiuntivi per il cantiere.

Sul caso intervengono Serena Boresta e Daniele Malandrino di Fratelli d’Italia. «Ci risiamo, ancora l’ennesimo esempio di incompetenza e approssimazione in un cantiere Pesarese. Elencare tutti i casi in cui l’amministrazione cittadina ha dimostrato sul campo la sua sommarietà nella gestione dei cantieri diventa sempre più complicato e si rischia ogni volta di dimenticare qualche bel l’esempio di inconcludenza.

Rimanendo sul tema della mancata programmazione preventiva si potrebbe partire da quando anni addietro si è venduto l’ex terreno dell’AMGA per costruire al Benelli, fino al recente caso del progetto delle torri dell’ex consorzio agrario del porto, ove, nonostante i cenni preventivi fatti da tanti, sì procedeva senza effettuare le adeguate analisi del terreno e solo ora si scopre dalle analisi che il luogo necessita di bonifica?

Ora sulla Cittadella del Basket ancora una volta il Sindaco, nonostante un incontro aperto ai residenti del quartiere e i cittadini, dove gli erano stati rappresentati diversi problemi, tra cui anche, le problematiche relative alla tipologia del terreno, sì è preferito procedere senza ascoltare sbagliando di nuovo».

È stata pubblicata, con data 1° febbraio 2024, una determina del Servizio Opere Pubbliche, firmata dal dirigente Maurizio Severini, la quale riporta questo passaggio: «Durante lo svolgimento delle operazioni di perforazione del terreno per la realizzazione dei pali, eseguite in data 23 novembre 2023, dalla ditta sub-affidataria Grelli Perforazioni di Fossombrone, sono stati registrati problemi di franamento del foro alla profondità di circa 4 metri. E che il materiale prelevato dal terreno includeva sabbia, ghiaia e acqua. Dopo aver realizzato un secondo foro in posizione diametralmente opposta rispetto al precedente con le medesime risultanze, si è convenuto di sospendere le attività e indirizzarsi su tipologie di attrezzature differenti quali camicie a vibro-infissione di cui la Grelli Perforazioni non dispone, pertanto andrà individuato un altro fornitore da autorizzare».

Fdi attacca e chiude: «La sinistra governa questa città ormai da più di 70 anni e tante sono purtroppo le lacune di questa amministrazione. Basti ricordare i lavori di ristrutturazione al teatro Rossini, il comune non sapeva che facendo lavori strutturali avrebbe dovuto intervenire anche sull’antisismica? Cose da pazzi. E ne sono seguiti costi lievitati e tempistiche che si stanno ancora scontando.

E quando il comune di Pesaro propose la nuova stazione delle corriere in Piazzale Matteotti ignorando quanto aveva scritto anche l’Olivieri 200 anni fa con tanto di disegno dei mosaici della villa romana poi rinvenuta nell’area in questione. Non ci sono più parole, speriamo nei fatti, il voto cittadino si avvicina».

