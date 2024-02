Pesaro: cittadella del Basket, Pozzi: «Nessuna frana, da Fdi polemiche inutili»

L’assessore al Fare ricorda i cantieri in corso e precisa che «le modifiche alle operazioni di “Casa Vuelle” non comporteranno ulteriori spese»

PESARO – Cittadella dello sport, dopo le polemiche Fdi interviene Riccardo Pozzi, assessore al Fare del Comune di Pesaro.

Tra quelli appena conclusi e in corso, «“Pesaro città cantiere”, sta gestendo 18,3milioni di euro di interventi legati allo sport, e tutti nel rispetto dei quadri econonomici, del cronoprogramma del Pnrr e di quello che ci siamo dati come Amministrazione. Stiamo “ribaltando la città” e Fratelli d’Italia non trova di meglio che fare polemica su una modifica tecnica che non comporterà ulteriori spese» risponde Pozzi.

La nuova palestra in via Togliatti «sarà campo d’allenamento della Vuelle e sede della Federazione Italiana Pallacanestro valorizzando, a livello nazionale, “Pesaro Città dello Sport” e riqualificando l’intero Quartiere». Quartiere con cui l’Amministrazione si è confrontata e a cui restituirà le richieste, tra cui «quella di una schermatura “verde” della Cittadella nel lato che si affaccia sui condomini e l’allontanamento dell’impianto di riscaldamento dalle abitazioni» aggiunge l’assessore.

Le critiche mosse da Fratelli d’Italia sono relative ad «accorgimenti non riportati nella descrizione tecnica nel progetto ma “eventualità” previste per cantieri di queste dimensioni» precisa Pozzi facendo riferimento ai 45.024,86€ che l’Amministrazione ha destinato alla soluzione dell’“incamiciamento” dei pali (che prevede elementi metallici vibro-infissi) che sostituirà la precedente, per la realizzazione delle fondazioni della nuova palestra in via Togliatti e che non è collegata ad alcuna frana generalizzata, come pare suggerire Fdl.

Fra l’altro, la soluzione scelta non comporterà aggravi, perché rientra tra le voci “eventuali” del quadro economico del progetto» precisa l’assessore che elenca poi gli importi e i lavori di Pesarochecambia: «i 6.5 milioni del cluster Pnrr “Sport e inclusione” in zona Cinque Torri; i 2 milioni della pista ciclorotellistica, i 900mila euro dello Stadio Benelli (concluso), i 900mila del campo di Villa San Martino; i 3,7milioni della palestra di via Lamarmora; i 700mila del campo di Vismara; i 4milioni di Villa Fastiggi».