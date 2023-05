Cittadella del basket Pesaro, i residenti: «Basta asfalto». Il sindaco: «Grande opportunità»

PESARO – Cittadella del basket, si alza il vento della polemica. E anche un esposto.

Gli abitanti di Villa San Martino nel consiglio di quartiere di mercoledì sera hanno espresso voci contrarie con tanto di striscioni “Giù le mani da prati” e “Basta Asfalto”. È stato presentato anche un esposto dei 2000 condomini del residence Lungofoglia, contro la costruzione dell’impianto sportivo dedicato al basket, insieme alle forti critiche sull’ipotesi di nuovi parcheggi nei giardini della scuola don Bosco.

Il sindaco Matteo Ricci risponde agli attacchi sul centro sportivo di Villa San Martino: «Nessun disagio, ma una grande opportunità storica per il Quartiere e tutta la città. Ho letto con un certo stupore le polemiche. Abbiamo vinto un bando PNRR Sport con la collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, per 4 milioni di euro – spiega – Grazie a questo finanziamento completeremo l’impianto della piscina di via Togliatti con una palestra conforme al piano regolatore. Il Quartiere non avrà nessun disagio e la città avrà il Centro Nazionale Federale del Basket insieme a Casa Vuelle».

Poi continua: «Probabilmente ci sarà bisogno di aumentare lo spazio dedicato alla sosta delle auto, ma per questo troveremo la soluzione migliore insieme al quartiere». Avanti, quindi, con l’asse via Togliatti, campo d’atletica, parco Miralfiore, che «assumerà sempre più un ruolo prioritario per lo sport e il benessere». Sindaco e Giunta nelle prossime settimane saranno a Villa San Martino, «organizzeremo un incontro pubblico», annuncia. E conclude: «Continuiamo a migliorare la città, insieme, per una città sempre più bella, moderna, sicura, accessibile».