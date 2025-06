Cittadella del basket Pesaro e Casa Vuelle, il punto dell’assessore Pozzi

PESARO – Casa Vuelle, l’assessore fa il punto della situazione dopo le polemiche sui lavori.

In consiglio le interrogazioni sullo “Stato dell’arte del centro sportivo denominato Casa Vuelle” e del “Fallimento del progetto ‘Casa Vuelle’”. Interrogazioni e interpellanza presentate l’una da Malandrino, Boresta, Canciani, Redaelli e Corsini; la seconda dal consigliere Andreolli. L’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi ha risposto a entrambe. «Siamo in una fase istruttoria delicata e importante» ha esordito per poi continuare: «“Casa Vuelle” è risultata l‘aggiudicataria della procedura a evidenza pubblica per la gestione dell’impianto Facchini e di tutta l’area. Successivamente, l’Amministrazione comunale ha partecipato a 3 bandi PNRR Sport (tutti intercettati) e, nel caso oggetto dell’interrogazione, ha ottenuto un finanziamento di 4milioni di euro per realizzare un “campus del basket”. Pesaro è la città della pallacanestro, ha una tradizione cestistica importante, ed era motivo di orgoglio che ben si sposava con l’obiettivo sociale e politico dell’Amministrazione di realizzare uno spazio in cui, più generazioni, potessero vivere, insieme, la pallacanestro. Per questo si è deciso insieme ai gestori della struttura di condividere cosa si sarebbe andato a realizzare con il finanziamento, quindi le finalità e le scelte da compiersi». Pozzi ha precisato: «Il progetto della prima candidatura che sottoponemmo come Amministrazione, prevedeva di dividere i 4 milioni: con una parte (2 milioni) si sarebbe completata la piscina Facchini; con il resto (2 milioni) si sarebbero completate e realizzate altre strutture funzionali alla Cittadella della pallacanestro, come uffici, ambulatori e palestra. Nei diversi incontri fatti prima di arrivare alla fase esecutiva del progetto (incontri a cui partecipava anche il soggetto gestore) si è poi convenuto che fosse più funzionale realizzare la struttura (che è ciò che stiamo facendo e concludendo) e concentrare gli sforzi su questa».

Rispetto all’interpellanza di Andreolli, Pozzi ha sottolineato: «Come dicevo siamo in una fase delicata. Gli uffici Legale e Sport del Comune stanno lavorando per addivenire a una risoluzione condivisa del rapporto, per cui ogni parola rischia di creare un danno a entrambe le parti. Siamo prossimi alla chiusura di questa fase e quando ci saranno le condizioni, la stessa sarà rese pubblica ai consiglieri e messa a diposizione della città». L’assessore Pozzi, sull’attuale stato dell’arte del progetto PNRR Sport, ha aggiunto: «Siamo perfettamente allineati alle tempistiche imposte dal finanziamento del Pnrr sport (che prevede come scadenza la primavera 2026); nel caso della palestra, quindi del blocco “servizi e palestra” antistante la piscina Facchini siamo in linea perfetta con il cronoprogramma) è stata completata la struttura, così come gli impianti, ed è prossimo l’arrivo degli infissi. Con la posa in opera del parquet e delle altre finiture si procederà alla conclusione entro la fine dell’estate».

«Mi piacerebbe che la stessa prudenza usata nella sua risposta, assessore, fosse stata usata utilizzata anche negli anni passati» ha detto il consigliere Andreolli prima di riportare le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale sul tema: «Non è che uno ha male interpretato. Sono state fatte decine di annunci ma non sono mai stati messi i soldi».