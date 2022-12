Il Cipess mette 150 milioni per la galleria della Guinza e il tratto della Fano-Grosseto

Il Comitato interministeriale ha 83 milioni per l'adeguamento della prima canna, entro il 31 dicembre il progetto della seconda

PESARO URBINO – Guinza, ci sono i soldi e la volontà di andare avanti. Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, criptato nella sigla Cipess, ha dato il via libera ad alcuni progetti.

Tra le nuove opere di prossima appaltabilità spicca un tratto importante della E 78, quella Fano-Grosseto. Finanziati altri 83 milioni di euro per l’intervento relativo all’adeguamento della prima canna della Galleria della Guinza, propedeutico all’apertura, e del successivo tratto fino a Mercatello sul Metauro, un finanziamento che porta a 150 milioni di euro i fondi a disposizione per il progetto in questione. A questo si aggiunge entro il 31 dicembre la consegna ad Anas della progettazione della seconda canna.

Un’opera importante per lo sviluppo economico e turistico ma che per decenni non ha trovato compimento. Il tratto pesarese era stato addirittura declassificato a 2 corsie. Poi le trattative e la progettazione, tra l’altro compatibile con le 4 corsie anche nel tratto marchigiano.